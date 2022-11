Con cuerpo al lado, mujer denuncia asesinato de su esposo en Michoacán

MORELIA, Michoacán.- Con el cuerpo de su esposo sin vida a un lado, una habitante del municipio de Pomocuarán, acusó que quienes perpetraron el homicidio, fueron los elementos de la Policía Comunal indígena de esa localidad del municipio de Paracho, Michoacán.

El hecho tuvo lugar la tarde del pasado sábado y fue denunciado por la esposa de la víctima, a través de redes sociales.

En un video, la mujer, acompañada de sus hijos, denuncia el homicidio, mientras toma de la mano el cadáver de su esposo Antonio.

La señora, pide al gobierno del estado que la ayuden, “ya que acaban de matar a mi esposo, los policías de aquí de Pomocuarán, Michoacán“.

Yo les decía que me ayudaran, porque mi esposo todavía presentaba signos vitales, pero ellos (policías) no me hicieron caso y lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro“, recrimina la mujer.