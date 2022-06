Comunidad judía responde a AMLO luego de que calificara como "hitleriano" a Carlos Alazraki

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera de este miércoles, dónde habló sobre las diferencias que tiene con el periodista Carlos Alazraki, a quien calificó como "hitleriano", la comunidad judía rechazó sus palabras.

En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe", aseguró López Obrador.