Comunidad LGBTQ+ exige justicia y honra al magistrade en distintos puntos de la República

Hermosillo, Sonora.- Este lunes se reveló la noticia del fallecimiento de le magistrade, Jesús Ociel Baena, en Aguascalientes. Por lo cual miles de de personas fueron convocadas en distintos puntos de la República para honrar su memoria y pedir justicia por su fallecimiento.

“Justicia, justicia y justicia”, exigen centenares de jóvenes por la muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena. pic.twitter.com/VHwn6PTZfs— Adela Micha (@Adela_Micha) November 14, 2023

Entre aplausos, pancartas, banderas y consignas, la comunidad LGBTQ+ rinde homenaje al magistrade electoral mientras coreaban consignas como "¡justicia, justicia!" y "¡crimen pasional, mentira nacional!" expresando su descontento frente a los crímenes que afectan a la comunidad.

Durante la velada, señalaron estar hartos por las amenazas y muertes que se tienen registrados en el territorio mexicano.

En entrevista con El UNIVERSAL, Manuel, uno de los asistentes, externó que participa en la manifestación "porque tenemos que estar unidos, este crimen no debe estar impune, no deberían existir esas actitudes contra la comunidad no binaria".

Agregó que la tipificación de la muerte del magistrade como crimen pasional "ha sido la excusa a lo largo de la historia, ya que Jesús Ociel tenía amenazas, la gobernadora y la fiscalía tenían conocimiento", expresó Manuel.