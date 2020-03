Compras de pánico, efecto conductual por el miedo que causa el coronavirus: Experto

TIJUANA, BC.- La alerta sanitaria mundial del COVID-19 ha producido un efecto conductual en la población a causa del pánico o sentimientos negativos que genera la sobresaturación de información. La disonancia cognitiva, surge cuando la persona busca calma o regular su ansiedad a través de ideas irracionales.

El Mtro. Hernán Partida Ramírez, Coordinador de la Licenciatura en Psicología Clínica (LPC) de CETYS Universidad Campus Tijuana, indicó que es común reforzar estas ideas o creencias con información no verídica para justificar acciones no recomendables, como las compras de pánico del papel sanitario, la cual pasó de una nota fuera de lo común, a memes y después a un desabasto en diferentes poblaciones.

A veces sale información no verídica ni científica sobre el COVID-19, pero esta refuerza la necesidad o tranquilidad de las personas a la hora de encontrarse con las propias ideas, yo podría tener esta idea infundada que el COVID es una conspiración en contra de nosotros a pesar de poco verídico del dato, por mencionar algún ejemplo”, dijo el especialista.

Resaltó que es importante tomar información desde las fuentes oficiales de salud, ya sea desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud Federal y en sus casos regionales, las Secretarías de Salud Estatales.

“La disonancia me tranquiliza, tiene que ver con ideas a veces infundadas y no con información objetiva que sucede Lo importante en las notas que compartimos es la objetividad, que sea verídica, que leamos el contenido completo de la nota y no quedarnos con lo que dice el título alarmista”, apuntó.

Los estados del país con casos por coronavirus han optado por suspender clases presenciales y ya algunas instituciones han decidido migrar a educación a distancia, algunos negocios están optando por el Home Office para reducir la concentración de personal y así evitar contrarrestar la propagación de contagios.

Por último, el Mtro. Partida recomendó actuar a favor de la comunidad y evitar esparcir notas falsas, memes que puedan llevar al pánico, estar informado y validar sentimientos como miedo o preocupación ante la emergencia sanitaria así como evitar ideas que lleven al pánico que puedan alterar nuestra percepción sin saturarnos con todo lo que se comparte en las distintas redes sociales.