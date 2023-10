¿Cómo va la reducción de la jornada laboral en México? Coparmex advierte sobre las posibles consecuencias económicas si se aprueba

Ciudad de México.- La propuesta de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas ha generado entusiasmo entre muchos trabajadores, pero la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tiene preocupaciones al respecto. Consideran que esta reforma tendría más consecuencias negativas que positivas.

Según Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, la propuesta de reducir la semana laboral a 40 horas a nivel nacional es totalmente inviable y detalló las razones de ello.

Según Barbosa, la reducción de la semana laboral a 40 horas en todo el país sería inviable desde un punto de vista económico. Sostiene que esta medida causaría perjuicios a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en particular, lo que afectaría la estabilidad económica del país.

El presidente calificó la propuesta como "populista y electorera", posiblemente insinuando que podría estar más enfocada en ganar apoyo político que en abordar de manera efectiva las necesidades de los trabajadores y la economía.

La Coparmex ha elaborado estudios que indican que la aprobación de esta reducción de la jornada laboral podría afectar entre el 35 y el 40 por ciento de la nómina total de las empresas. Afirman que ninguna empresa podría absorber este impacto y, si lo intentaran, resultaría en un aumento en el costo de servicios y productos en todo el país.

Barbosa señaló que la mayoría de la fuerza laboral en México está en las MiPymes, que generalmente tienen 50 trabajadores o menos. Estas empresas podrían verse obligadas a reducir su plantilla si la propuesta se aprueba, lo que a su vez reduciría los ingresos y podría conducir a despidos.

También advirtió que, en caso de despidos masivos, es probable que muchos trabajadores busquen empleo en el sector informal, lo que reduciría la recaudación de impuestos y, por lo tanto, los fondos disponibles para obras públicas y otros gastos gubernamentales.

Durante su intervención en el Foro Laboral titulado "Logros, progresos y retos en México", Barbosa Ascencio argumentó que, aunque es importante modernizar las leyes nacionales en concordancia con los estándares internacionales, también es esencial analizar la realidad mexicana para diseñar un plan que responda a las necesidades de los empleados.

Debe haber mesas de diálogo y no remedos de parlamentos abiertos donde ya está planchado el tema y te invitan a llenar el espacio, entonces estamos optimistas de que sí va a ver un diálogo correcto... Afortunadamente hemos tenido buena comunicación con el gobierno federal, con la Secretaría del Trabajo que comparten nuestra visión de que no es el momento adecuado y sobre todo que no puede ser de 48 a 40 horas", señaló el presidente.