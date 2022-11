¿Cómo será la boda de Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba?

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que su boda con su pareja Jesús María Tarriba aún no tiene fecha, pero será algo íntimo por lo que descartó que vaya hacer una gran fiesta.

En entrevista con medios, la mandataria capitalina dijo que la propuesta de la boda fue un acuerdo mutuo, y que se encuentran muy contentos, pero reiteró que cuando contraiga nupcias será algo íntimo.

Me hicieron una entrevista y me preguntaban de mi pareja, y me salió ahí (decir) que habíamos decidido casarnos… mira a la edad que tenemos en realidad fue una decisión mutua y estamos muy contentos y va a hacer algo muy íntimo, todavía no tengo fecha, pero va hacer algo muy íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas".