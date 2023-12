¿Cómo se originó la palabra "Chicle"?

MÉXICO .- La palabra que se refiere a esta dulce, el cual se ha reinventado de muchas maneras y por muchas compañías a lo largo de los años, se creyó durante mucho tiempo que era de origen español, sin embargo, el término etimológicamente proviene de América.

La RAE otorga diferentes definiciones a la palabra, pero en todas se engoloba la idea de “algo pegajoso y armoatizado que se mastica, pero no se traga”.

Según el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo encuentra su nacimiento en el idioma nahuatl, pues este es una deformación principalmente fonética, de la palabra "tzictli", la cual, de manera literal significa “cosa pegajosa”.

Asimismo, en algunas partes de América Latina como Colombia República Dominicana y Cuba, la palabra se utiliza también para referirse a una persona que siempre quiere estar en compañía de otra de manera ostigosa.

El chicle en Mesoamérica

El chicle, tal como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en Mesoamérica, pues era utilizado por civilizaciones antiguas como los mayas y los aztecas.

Originalmente, se fabricaba con la savia del chicozapote. Los mayas, por ejemplo, lo usaban para limpiarse la boca antes de ceremonias, y la voz utilizada por ellos no era "chicle" sino "sicte". Es posible que el chicle haya existido incluso en el neolítico, antes de estas civilizaciones.

Aunque sea obvio, no está de más mencionar que dicha goma no estaba saborizada de ningúna manera, pues no fungía como un dulce, sino como un objeto de “limpieza” bucal.

En la actualidad, la goma de mascar se produce mayormente con productos químicos y puede tener una amplia variedad de sabores.

Es importante no confundir la palabra "chicle" con "chiclé", que en la mecánica se refiere a un dispositivo en algunos motores de explosión que regula el paso del combustible al carburador.

También, de manera fonética, guarda mucha similitud con la palabra "cliché", que se refiere a una tira de película fotográfica o a una idea demasiado repetida.