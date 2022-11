¿Cómo puedo sacar mi acta de Nacimiento en Jalisco?

El acta de nacimiento es un documento crucial en México y es que este certificado se usa para comprobar la identificación de una persona como ciudadano nacido en el país azteca. Es necesaria para muchas cosas, como por ejemplo, inscribirse en la escuela, recibir prestaciones sociales, establecer y actualizar los registros médicos o conseguir la licencia de conducir.



Si necesitas saber cómo conseguir un acta de nacimiento gratis o en línea este artículo te interesa.



¿Qué es el acta de nacimiento en México y por qué es tan importante?



El acta de nacimiento es uno de los certificados más importantes en México ya que permite identificar a cualquier persona nacida en el país azteca. El acta de nacimiento es un documento oficial que contiene información de los ciudadanos que viven en los Estados Unidos Mexicanos.



Este certificado corrobora el nacimiento de una persona en México gracias al registro de datos como su nombre, fecha, municipio de registro, identificador electrónico y lugar de nacimiento.



A mayores, también contiene más información como la oficialía, la fecha de Registro, el Libro, los datos de acta, la entidad y el CURP o la Clave Única de Registro de Población. El CURP sirve para registrar en forma individual a todas las personas que residen en México, nacionales y extranjeras, así como a las mexicanas y mexicanos que radican en otros países.



Sacar el acta de nacimiento Jalisco es posible gracias al portal oficial del gobierno que permite realizar el registro y basta con seguir los pasos que indican en la propia plataforma. Una vez completes las instrucciones que te van diciendo desde el portal oficial podrás conseguir el documento que necesitas.



El documento del acta de nacimiento es vital para realizar casi cualquier trámite oficial. Por ejemplo, el acta de nacimiento es imprescindible a la hora de hacer cualquier transacción y trámite que requiera una prueba de identidad, como abrir una cuenta bancaria o solicitar un permiso de conducir.



El certificado de nacimiento también es necesario para solicitar cualquier prestación gubernamental, como viviendas o becas del gobierno. Además, los funcionarios de inmigración suelen pedir el certificado de nacimiento cuando se solicita la nacionalidad. Sin ella, al solicitante se le puede denegar la nacionalidad.



¿Cómo puedes conseguir tu acta de Nacimiento en Jalisco y otros Estados?



Lo primero de todo es hacer una consulta en el registro para comprobar si realmente estás dado de alta en un registro civil. Otra forma de conseguir tu acta de nacimiento en línea gratis es consultar el anterior enlace donde te indican todos los pasos a seguir para obtener el certificado de nacimiento.



Para comprobar la consulta en el registro civil vas a necesitar tener a mano los siguientes datos: la Clave Única de Registro de Población o CURP. Este documento tiene 18 elementos de un código alfanumérico que combina letras y números. De esos 18 elementos, 16 son sacados de información personal de la persona como el documento probatorio de identidad de la persona o el certificado de nacionalidad mexicana entre otros.



El resto de números, los otros, son asignados por el Registro Nacional de Población. El trámite para sacar la CURP es obligatorio y presencial y lo vas a necesitar para poder hacer el acta de nacimiento. Para ello, debes acudir al módulo de CURP más cercano a tu domicilio. Otra opción es permitir que otras personas realicen una modificación o corrección de la Clave Única de Registro de Población en tu nombre.



En caso de que no realizar el trámite para el cambio o corrección de la CURP no podrás realizar trámites oficiales de la Administración Pública en México, lo que implica que no podrás sacar el acta de nacimiento que necesitas.



¿Qué documentos necesitas para hacer el registro del acta de nacimiento en Jalisco?



A la hora de presentar la documentación solicitada para obtener una copia del acta de nacimiento debes tener a mano los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento o carta de alumbramiento, en caso de que sea un menor de 6 meses.

El INE o Credencial para Votar otorgada por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte y cédula profesional, entre otros.

El acta de nacimiento de los padres, el acta de matrimonio y el comprobante del domicilio.

Basta acudir con estos documentos a las dependencias correspondientes del Registro Civil y la Delegación Municipal en horario de mañana y tarde (08:00 PM a 03:00AM) los cinco días de la semana y por la mañana 09:00 AM a 12:00PM los sábados.



Sin un acta de nacimiento, no te podrás identificar ni demostrar quién eres, por lo que es importante sacar este documento para que no tengas problemas de identificación.