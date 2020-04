"Cómo nos quedaremos en casa si nos la tiraron": denuncian habitantes de Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO.- Habitantes de la comunidad de Tempeluli, en San Pedro Tláhuac, denunciaron que, el pasado lunes 24 de febrero, un grupo de personas que presuntamente pertenecen a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) acompañados de elementos de la política, entraron a la comunidad para no sólo desalojar, sino tirar sus casas terminadas o en construcción.

“Llegaron aproximadamente a las 8:00 horas con camiones, supuestamente para ayudarnos con las cosas que sacaramos y otros para demoler nuestras casas, no nos enseñaron una orden de desalojo o algo parecido, tampoco nos justificaron los motivos, sólo nos dijeron que la zona era ecológica y que no podíamos estar ahí”, comentó a EL UNIVERSAL una de las afectadas.

Con pancartas y cubrebocas, vecinos de esta localidad se manifestaron en las instalaciones de esta casa editorial para pedir al gobierno de la Ciudad de México no sólo una explicación, sino apoyo para poder mitigar la emergencia sanitaria que atraviesa el país: “Nos piden que nos quedemos en casa, pero cómo nos vamos a quedar en casa si nos las tiraron, no tenemos en dónde pasar la pandemía, nos sentimos desprotegidos”, afirmó Yesenia.

Los habitantes indicaron que el 26 de febrero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, en una de sus conferencias de prensa afirmó que el hecho se trató de un golpe al cártel de Tláhuac; sin embargo, ellos afirman que no tienen nada que ver con esta organización delictiva.

“Yo me dedicaba al comercio, con el esfuerzo de toda una vida puse una tienda en mi casa y el día que tiraron todo se llevaron todas mis cosas, no me dejaron nada, no me parece justo porque estoy desamparado, no tengo dinero, ni casa, ni manera de trabajar”, sostuvo otro de los afectados.

Pese a que han tenido tres mesas de concertación, las autoridades capitalinas han cancelado por lo menos tres de estas. Tuvieron contacto con Tomás Pliego Calvo, quien en su momento indicó que les ofrecieron apoyos de renta, incluso habilitó albergues para las personas afectadas, mismas que indicaron, no han recibido.

“Pedimos que no nos olviden, que sepan que si para toda la población será difícil afrontar esta contingencia, para nosotros más porque no tenemos casas, nuestros familiares nos ayudan, pero sabemos que tarde o temprano nos se van a cansar, le pedimos a las autoridades que no nos dejen en el olvido, que nos digan cuáles fueron las cusas reales y nos muestren documentaciones que lo acrediten”, exigieron los manifestantes.

El abogado que apoya el caso, Leonardo Zárate, indicó que ellos cuentan con los registros de Catastro que indican que desde 1998, esa área puede ser usada para construir complejos habitaciones. También comentó que todos los vendedores de los lotes cuentan los papeles reglamentados y que no se explica por qué las autoridades actuaron de esa manera.