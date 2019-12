"¿Cómo le explicas a un niño que su mamá no se fue sino que se la llevaron?"

GUADALAJARA, Jalisco.- La vida de Carolina era difícil: 22 años, dos hijos pequeños, poco trabajo y jornadas laborales exhaustivas.



Ella desapareció el pasado 6 de abril y, desde entonces, su mamá "Paty" -quien prefirió el anonimato por seguridad- debió hacerse cargo de sus dos nietos, debió volver a trabajar y todos los meses batalla para saldar sus deudas.



Carolina nació en un contexto de pobreza y la falta de estudios universitarios no le permitían conseguir un trabajo digno, pero salió adelante y se coordinaba con su mamá para que le cuidara a sus hijos mientras ella trabajaba.



"Paty", una mujer de más de 65 años, ha tenido que salir adelante por sus nietos, consiguió un trabajo como empleada doméstica y apoyo para que los niños vayan a la guardería y a preescolar.



"De la noche a la mañana ('Paty') tuvo que salir a trabajar y aparte cuidar a los niños, insostenible porque no tiene una red de apoyo. Tiene que pagar renta, es una mujer mayor, está con dos niños súper pequeños que necesitan un montón de cuidados", explicó Evelyn Herrera, activista que ha

apoyado a la familia desde el principio.



Sus otros hijos no se han involucrado en la búsqueda de Carolina y "Paty" a veces no tiene ni tiempo para pedir ayuda a colectivos, organizaciones civiles ni personas cercanas.



Además, otro de los problemas, de acuerdo con Evelyn, ha sido explicarles a los niños que su mamá no los abandonó y trabajar con ellos la tristeza de no volverla a ver.

Se las llevan y destruyen todo el núcleo familiar. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que su mamá no se fue sino que se la llevaron? Para ellos es que su mamá los abandonó.



Además, la búsqueda de Carolina ha quedado trunca debido a que "Paty" quitó la denuncia por miedo tras recibir amenazas.



"No sé si es resignación de no saber qué pasó con su hija porque decidió parar con la búsqueda, es totalmente respetable, pero no es posible que la Fiscalía no haga su chamba y no siga investigando los casos de desapariciones", agregó Evelyn.



Lamentó que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh) sí cuente con un programa de apoyo para niños huérfanos de feminicidio, pero no para aquellos que tienen a sus madres desaparecidas.



Evelyn, quien también tiene un familiar desaparecido, señaló que los gastos económicos son solo una parte que no arregla el vacío emocional y la tristeza de no encontrar a Carolina.



La clave, de acuerdo con la activista quien también tiene un familiar desaparecido, es sentirse acompañado.