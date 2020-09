Cómo fue que robaron un avión Jet Hawker de un aeropuerto en Morelos

CUERNAVACA, Morelos.-Este martes en la madrugada ocurrió un hecho insólito en la ciudad de Temixco, Morelos.

Y es que las autoridades confirmaron que se robaron un avión del aeropuero "Mariano Matamoros" .

Según el portal Unotv, la aeronave hurtada es un un avión Jet Hawker con matrícula XA-PYZ.

Los primeros informes dicen que fue sustraído desde el hangar y que, incluso, antes de los ladrones llevárselo fueron a cargar combustible.

El Gobierno del Estado reconoció que la aeronave despegó sin la autorización que requeire por ley y que es solicitada a todo operador y prestador de servicios aéreos.

Testigos han indicado que tres hombres vestidos de uniforme para vuelos comerciales entraron al hangar, apagaron los radios y despegaron.

El avión venía de Colombia y había parado a cargar combustible.

Según el boletín del Gobierno estatal, alrededor de las 08:20 horas llegaron al filtro V3 de seguridad de la terminal aérea de Cuernavaca, Morelos, tres hombres, quienes tramitaron su procedimiento de ingreso con las autoridades y que de acuerdo con las autoridades no encontraron elementos como drogas, armas o dinero en sus pertenencias.

Posterior a revisión y no habiendo encontrado ningún artículo restringido en sus pertenencias, abordaron el vehículo particular de Marcos Ramírez, oficial de operaciones, una pick up doble cabina marca Nissan, llevándolos hacia el hangar”, dice el comunicado.