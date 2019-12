¿Cómo detectar la sordera infantil?

CIUDAD DE MÉXICO.- Detectar la sordera durante los primeros meses de vida es fundamental para su atención oportuna, alerta Gonzalo Cervera, presidente y fundador de la Asociación Mexicana para la Audición "Ayúdanos a Oír".

Si a un bebé no lo diagnosticamos desde su nacimiento y, no lo tratamos tempranamente, no tendrá su pleno potencial; estará limitado", advierte.