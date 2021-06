Cómo Quadri llegó a la política y por qué su riña con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Alguna vez, en 2012, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri, hoy diputado federal electo de la alianza PRI-PAN-PRD, fueron adversarios por la presidencia de 2012, y participaron en los debates. Ahora, tienen una nueva riña debido a los megaproyectos del Presidente.

En respuesta a esto, el mandatario señaló que Quadri, diputado ganador en Coyoacán, fue impulsado políticamente por Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A Quadri lo impulsó la maestra Elba Estar Gordillo “ a lo mejor no lo saben en Coyoacán”, señaló AMLO sobre el diputado federal electo en Coyoacán.

En 2012, Quadri fue el candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Alianza, asociado a Gordillo. Además en varias entrevistas el maestro de la Ibero a expresado su admiración por Elba Esther.

Estuvimos platicando de muchas cosas: de la problemática de la educación, de las soluciones, de cómo ella ve el sistema educativo, qué se puede y debe hacer. Aprendí claramente cuál ha sido su trayectoria, su desempeño, sus intereses y francamente, y lo digo sin que sea retórica, me quedé muy impresionado de su capacidad, de su elocuencia y de la profundidad de sus ideas… Me parece una mujer admirable", expresó durante su campaña política en 2012, según recopila Excélsior.

Quadri quiere cancelar proyectos de AMLO

"Una desgracia es un desastre", así calificó Quadri los mega proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fuera su adversario por la candidatura a la presidencia de la República en 2012.

Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al diputado federal electo de la alianza PRI, PAN, PRD, Gabriel Quadri, quien pretende que se cancelen los proyectos estrella de su gobierno con el nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“El señor Quadri una de sus propuestas es cancelar la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y regresar al proyecto de Texcoco, porque se molestan mucho cuando hablo de ese sector de la clase media aspiracionista”.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dio a conocer una entrevista en la cual Quadri -ex candidato presidencial de Nueva Alianza- plantea que se deben cancelar los proyectos del Tren Maya, la construcción de la Refinería de Dos Bocas, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el programa Sembrando Vida y lo que resulte.



“Los que votaron por el señor Quadri no quieren y va a oponerse al aeropuerto. Yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, de guerra sucia, muy fuerte en la Ciudad, y muchos no supieron por quién votaron”.