Comediantes se burlan del asesinato de los estudiantes de Ayoztinapa

¿Viste @carlosalazraki?



“Nos consta que te puedes burlar de cualquier cosa y no pasa nada, podrías decir, ‘voy a hablar de los 43 (de #Ayotzinapa)'. Aquí tenemos antecedentes que NO PASA NADA SI TE BURLAS DE LOS 43”



"No me pueden cancelar porque si no faltan 44"#PrensaBasura pic.twitter.com/YnJr26hJwx