Combatirán robo de cable en Metro de la CDMX con "grupo de alto nivel", anuncia Sheinbaum cómo será

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de la presencia de la Guardia Nacional, el metro de la Ciudad de México ahora contara con un "grupo de alto nivel" que combatirá el robo del cable en ses lugar e instituciones como CFE y Telmex, anunció Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina.

¿Cómo será el grupo de alto nivel que combatirá el robo de cable en metro de la CDMX?

En conferencia de prensa describe que sostuvo pláticas con la secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para atender la problemática y efectuar labores de inteligencia para idear cómo combatir el robo de cable, que en el caso del Metro, llevó al saqueo de 14 mil 500 metros de cable, entre 2019 y 2023.

Nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana e inclusive con el gobierno federal, porque este es un tema que no solo afecta al Metro, sino a las empresas públicas y privadas, Comisión Federal de Electricidad, teléfonos de México. Se está haciendo un grupo de alto nivel para investigar el robo de cable de cobre".

Detalló que en varias empresas hay esta problemática, “se está formando un grupo muy importante para poder investigar y hacer inteligencia sobre ello”.

Refirió que al conocer la estadística de la problemática que hay en el Metro, sostuvo comunicación con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Hablo con la secretaria Rosa Icela y le pregunto ¿si tienen conocimiento de robo a cable en otras dependencias, en otras entidades?, y es que me dicen que ellos tienen un grupo que están trabajando en esto. Me comuniqué con el licenciado Bartlett le pregunte del robo de cable de cobro y él me dice: tenemos un problema muy grave; y después me comunique con Teléfonos de México y me dicen, tenemos un problema muy grave, estamos con el apoyo, estamos pidiendo apoyo a la secretaría de seguridad federal. Entonces, decimos, no es un tema menor”.