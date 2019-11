Combate a terrorismo es asunto de cooperación: CNDH

MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México apuntó este miércoles que la lucha contra el terrorismo es asunto de cooperación internacional.

La postura de la Comisión mexicana se dio luego de la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene la intención de designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas.

La CNDH alertó "sobre la gravedad que implica las declaraciones unilaterales de lucha contra el terrorismo" y señaló que estas pueden ser "tan perjudiciales como ese fenómeno delictivo", ya que atentan contra las relaciones de cooperación y amistad entre naciones.

Además esa lucha debe basarse en acuerdos bilaterales e internacionales y en el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y no puede ni debe vincularse con alguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico, apuntó.

La Comisión explicó que todas las medidas para luchar contra el terrorismo "deben ajustarse estrictamente al derecho internacional, incluidas las normas y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario".

Por lo que "las medidas unilaterales de un Estado contravienen los esquemas de cooperación internacional necesarios para erradicar ese flagelo".

La CNDH subrayó que las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales que ocurren en el contexto de lucha contra el terrorismo, así como las violaciones de derecho internacional de los refugiados y del derecho internacional humanitario "pueden ser causadas por interpretaciones alejadas de las nociones internacionalmente aceptadas sobre el terrorismo".

En tanto, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, consideró que incluir a los carteles de la droga en lista de grupos terroristas "es un arrebato de Trump y no debe alarmar".

Mientras que la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados sostuvo que la intención del presidente estadounidense de declarar terroristas a las organizaciones criminales de México "lo hace utilizando a nuestro país con miras a su próximo proceso electoral, porque quiere ser reelegido".

Este día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el canciller Marcelo Ebrard tenía instrucciones de atender el tema.

Ebrard confirmó que está "ya" en comunicación con el Gobierno de Estados Unidos tras la declaración del presidente Trump.

"Haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y las decisiones propias", señaló Ebrard en un breve mensaje en Twitter.

Mientras que López Obrador declaró que no quería entrar en polémica. "Solo decir: cooperación sí, intervencionismo no", dijo, y aseguró "a los mexicanos, de aquí y de allá, que no hay nada que temer, y ya".