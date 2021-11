Colectivos feministas depositan ofrendas de protesta en Glorieta de las Mujeres que Luchan

CIUDAD DE MÉXICO.- Colectivos feministas se dieron cita en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, anteriormente llamada Glorieta de Colón, para depositar una serie de ofrendas en protesta y en memoria de las mujeres asesinadas en México.

El desfile tradicional por el Día de muertos que se llevó cabo en la Avenida del Paseo de la Reforma dificultó el paso de los colectivos, pero estos pudieron continuar hasta la glorieta.

Debido a la celebración del desfile de Día de Muertos y la marcha zombi que se realizó este domingo en el centro de la Ciudad de México, el acceso a la glorieta estuvo limitado, razón por la que la realización de la ofrenda tomará por lo menos hasta las 18:00 horas.

Al lugar se prevé que lleguen madres de víctimas de feminicidio, mujeres víctimas de violencia de género y activistas feministas.

Marcela, del colectivo Antimonumenta, explicó en entrevista que las participantes sienten rabia e indignación, pero también mantienen el espíritu de lucha para manifestarse en contra de la nula respuesta del gobierno al problema de feminicidios y desapariciones en México.

"Nos parece importante que las personas se interesen en las demás personas es decir, la crisis de feminicidios y personas desaparecidas en el país es una epidemia brutal, es algo que no tiene precedente y que es importante que la gente sea solidaria, vivimos en un país brutal y creo que es muy importante que la gente sea realista y sea solidaria".

Desde antes de las 11:00 horas Marcela llegó acompañada de otra activista del colectivo Antimonumenta para recibir al resto de las participantes y organizar la colocación de la ofrenda.

Consideró graves las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador negando la existencia del problema de feminicidios en el país.

El que el Presidente esté mandando mensajes de que no existimos, que la jefa de Gobierno finja que no está sucediendo nos parece grave, no hay manera de ocultarlo porque esto brota, no hay manera de ocultar esta violencia", añadió.