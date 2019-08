Cofepris reconoce rezago de más de 13 mil permisos de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo, reveló que su institución tiene un rezago de 13 mil 815 solicitudes de permisos de medicamentos alopáticos, dispositivos médicos y plaguicidas, y responsabilizó a los pendientes que les dejaron administraciones pasadas, a que los solicitantes elaboran mal sus expedientes y a que su dependencia ya no otorgará licencias "al vapor".



Al participar en las audiencias públicas para la elaboración del dictamen para crear el Instituto de Salud para el Bienestar en la Cámara de Diputados, José Alonso Novelo informó que desde las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se les heredaron aproximadamente 22 mil trámites pendientes de dictaminar y en los nueve meses que van de la actual administración, ya lograron atender, 12 mil 769.

"En enero del 2019 se contaba con aproximadamente 100 más o 100 menos, 22 mil trámites rezagados heredados de la administración pasada, quedemos claros, sin embargo, nos corresponde, pero son de la administración pasada. De enero a la fecha se han atendido de esos 22 mil, 12 mil 769 de ese rezago existente, que es un rezago que data del 2006 al 2018", describió Novelo.

Agregó que de los rezagos heredados todavía hay 9 mil 231 permisos y en esta administración hay 3 mil 584 y explicó que diariamente se reciben en la Cofepris en promedio 900 solicitudes de trámites y del 19 de junio al 19 de julio se pudieron resolver 11 mil 270 expedientes.

"Actualmente del rezago heredado y que aún se encuentra en proceso solamente restan de los 22 mil, 9 mil 231, ahora de los trámites recibidos a partir de nuestra administración únicamente se tiene un rezago de 3 mil 584 y ahorita explico la razón. Diariamente se reciben un promedio en la Cofepris de 800 a mil trámites, para que sea promedio, mejor decimos 900 trámites. Del 19 de junio al 19 de julio se pudieron resolver 11 mil 270 trámites", dijo.

Explicó que ya no se están atendiendo trámites al vapor como se hacía en las administraciones pasadas, y adelantó que a los expedientes de los solicitantes les falta información y son de mala calidad y están desordenados.

"No estamos atendiendo los trámites al vapor como se hacía en las administraciones pasadas, un trámite se somete, en su ingreso de trámite en la ventanilla y quiero decirles con puntualidad que la próxima semana tenemos concertada una cita con la industria farmacéutica que someten mala calidad de expedientes, someten múltiples escritos libres, le falta información a sus expedientes, se encuentran desordenados, les falta folio, quieren resolverlo a través de citas técnicas", dijo el funcionario federal.

"No tengo ningún temor y tenemos manera de comprobarlo que los trámites llegan incompletos y en desorden y yo digo, no puedo tener certeza, creo que se resolvían así de fácil, ahora... no. Trámites significa dictaminarlo y resolverlo un riesgo sanitario para la población, no podemos soslayar la puntualidad de atenderlos y esa es la razón por la cual en cuanto a medicamentos y dispositivos médicos", agregó.

Pronosticó que, a pesar del recorte de personal, este año la Cofepris se va a poner al día en acabar con los rezagos, tanto heredados como los propios, "creemos que este año nos debemos de poner al día del pasado y estar atendiendo con nuestro recorte de personal, que ustedes bien saben que hay de un 25%, estamos sacando la tarea y la estamos sacando limpia en la Cofepris".

Explicó que no se le han atropellado los derechos a nadie, y reconoció que obviamente hay gente enojada pero es porque se les suprimieron privilegios, eso sí, pero sí alguno existe con atropello de sus derechos estamos dispuestos a confrontar la denuncia.

Relató que tienen pendientes del 2019, 818 ensayos clínicos que aún están en tiempo; 106 protocolos de equivalencia, que también están en tiempo, medicamentos herbolarios y homeopáticos; 18 registros nuevos y prórrogas, 54, que también están en tiempo y 82 ya rezagados.

Medicamentos alopáticos hay un rezago de mil 216 y pendientes mil 144, pero que están en tiempo, "quiero decir que los medicamentos alopáticos y los dispositivos médicos es el 90% de los trámites que ingresan a la Cofepris; también tenemos problemas de rezago con plaguicidas por el mismo motivo".