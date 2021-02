Clavan desarmador en el pecho a médico durante asalto en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- "Soy médico residente de tercer año de pediatría y mientras estaba de guardia fui asaltado y herido en las puertas del hospital... Estoy vivo por un milagro", se lee en una publicación realizada por un usuario de Facebook.

En dicha publicación, el usuario, Juan Carlos Soria Maturino, relata que el pasado 21 de febrero se encontraba de guardia en la UMAE 25 del IMSS, en Monterrey y que alrededor de las 22:00 horas, mientras se encontraba en la entrada principal del hospital observó que había un taxi estacionado y dos hombres platicando.

No me pareció extraño porque siempre hay taxis ahí para los pacientes. Yo vestía un traje quirúrgico azul marino y bata blanca, comenzaron a acorralarme los dos extraños que estaban recargados en el taxi, me empujan y comienzan a esculcarme, me quitan mi estetoscopio, escribió.