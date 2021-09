Claudio y Luz iban por tacos saliendo de secundaria en Naucalpan pero no han vuelto a casa

NAUCALPAN, Estado de México.- Claudio y Luz, ambos de 15 años de edad, iban por tacos saliendo de secundaria en Naucalpan pero no han vuelto a casa. Caminaban por el andador del río Chico de Los Remedios tras salir de la de clases; sin embargo, cuando transitaban entre los fraccionamientos La Florida y Hacienda desaparecieron. Fueron vistos por última vez el pasado 22 de septiembre.

“Hoy se cumplen ocho días sin mi hijo, con un dolor que no tiene comparación con nada, nada me ha detenido para buscarlo, ni el cansancio de ir de un sitio a otro. Les pido me ayuden”, expresó la madre de Claudio Anibal Rivera Cortes, quien desapareció junto con su amiga Luz Pacheco Carmona, con quien iría a comer tacos al salir de la escuela.



“Pero nunca llegaron a la taquería”, desaparecieron cerca de las 3:30 de la tarde del 22 de septiembre y a ocho días ninguno de los dos aparece, ni se han comunicado con nosotros, afirmó la madre de Claudio.

Por la desaparición de Luz Pacheco Carmona y de Claudio Anibal Rivera Cortes, autoridades de la Fiscalía General de Justicia emitieron dos boletines urgencia de búsqueda del programa Odisea.