Claudia Sheinbaum llama ignorante a Felipe Calderón por desconocer el Águila Juarista

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum dijo que el ex presidente Felipe Calderón es un ignorante de la historia de México al desconocer el Águila Juarista.

Las declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se dieron luego de la polémica por el águila colocada en los adornos patrios en el Zócalo.

“A ver, el Águila Juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia de nuestro expresidente (Felipe Calderón), con todo respeto; no sé, a la mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el Águila Juarista, no conoce parte de la historia de México”, indicó la mandataria en conferencia de prensa.

Previamente, Felipe Calderón, pidió en un tuit que "respeten el escudo" y difundió una parte del texto sobre Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacional.

"Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: Arlrículo 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia. #respetenelEscudo", escribió Calderón en Twitter.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) capitalina colocó el Águila Juarista en los edificos principales alrededor del Zócalo por las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre.

Muchos en las redes sociales dijeron que era el símbolo del partido Morena, sin embargo, dicha organización política ya no tiene ninguna imagen, solo letras.