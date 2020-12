Claudia Sheinbaum hace llamado urgente por emergencia de Covid-19 en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado urgente a la ciudadanía por la emergencia de Covid-19, "más allá" del semáforo epidemiológico.

"Estamos en alerta por Covid-19", respondió Sheinbaum al ser cuestionada si la Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico naranja.

Indicó que en la última semana hubo un incremento de 2 mil 893 hospitalizados y actualmente hay 4 mil 454 pacientes en los hospitales de la capital, lo que representa un 74% de la ocupación.

Asimismo, expuso que en cuanto a hospitalización, la capital está en el mismo nivel de mayo y queda una semana para la saturación hospitalaria.

La mandataria indicó que entre las acciones que se realizan está el aumento de pruebas y el Insabi entrega las primeras 100 mil pruebas a los institutos de salud como IMSS e ISSSTE. Añadió que se está aumentando la capacidad en hospitales de la capital, habilitando 6 mil 958 camas, 2 mil con ventilador.

Sheinbaum también llamó a seguir cinco reglas para evitar contagios de coronavirus:

1.- Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas.

2.- Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén siempre sana

distancia.

3.- No hacer fiestas, posadas, ni reuniones con amigos y familiares.

4.- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5.- Si eres positivo a Covid-19, mantén aislamiento 15 días y llama a Locatel para seguimiento médico.

"Si no se cumplen estas cinco reglas básicas, no va a disminuir las curva de contagio", dijo Sheinbaum y pidió a medios darle difusión.

La mandataria capitalina indicó que esta tarde se tendrán reuniones con distintas cámaras empresariales para determinar una serie adicional de medidas para las zonas de alta movilidad, que serán anunciadas este sábado.

Luego de que se dio a conocer que en la capital se registraron casos de Covid-19 en perros, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dijo que la noticia que no tiene base.

Sobre las sanciones a quienes realicen fiestas en departamentos durante la pandemia, Sheinbaum señaló que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana persuadirán a las personas.

De acuerdo con el último reporte de Covid-19, la Ciudad de México presenta 248 mil 976 casos confirmados acumulados, 30 mil 254 confirmados activos estimados y 18 mil 663 muertes.

La Ciudad de México superó en la segunda oleada el número de casos confirmados de Covid-19 que se registraron en la primera y que obligaron a decretar el semáforo rojo.

De abril a junio fueron 71 mil 493 personas enfermas, mientras que de octubre a lo que va de diciembre suman 119 mil 258.

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en el apartado de casos a nivel nacional, al corte del 9 de diciembre, se registró un acumulado de 288 mil 256 casos confirmados y 27 mil 774 activos, estos últimos son los que han tenido síntomas en los últimos 14 días.

La tasa de positividad, número de pruebas por casos positivos, en abril fue de 50%, pero por el incremento de test diarios, que son cerca de 20 mil, ese indicador se encuentra en 23%.