Claudia Sheinbaum: estrategia de seguridad será “consolidar la Guardia Nacional”

ZACAPU, Michoacán.- En un panel con medios nacionales y locales en Michoacán, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, enfatizó que, de asumir la presidencia, su enfoque primordial en materia de seguridad será consolidar la Guardia Nacional para reducir la participación del Ejército.

Desde Zacapu, Michoacán, Sheinbaum declaró: “Hay que consolidar la Guardia Nacional, y en la medida que se consolide los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, va a ir dejando de participar en la seguridad”.

En el evento con militantes, Sheinbaum subrayó la importancia de trabajar en conjunto con las fiscalías estatales y el Poder Judicial para fortalecer la seguridad, ya que “de otra manera se quedan desamparadas las poblaciones”.

Argumentó que, mientras no se consolide la Guardia Nacional y las policías estatales, el Ejército debe continuar con su función actual para evitar el desamparo de las poblaciones. Se debe trabajar con fiscalías para no “amparar” delincuentes

La exmandataria mencionó que se debe trabajar con las fiscalías de cada entidad y del Poder Judicial, ya que puso como ejemplo que, cuando se detiene a un delincuente, hay una serie de amparos para su liberación.

Tiene también que ver que las fiscalías hagan su trabajo porque de ahí vienen las carpetas de investigación, y con la colaboración del Poder Judicial, aunque haya autonomía, ya que es importante que el Poder Judicial asuma su responsabilidad en la pacificación del País”, indicó.

Asimismo, la precandidata mencionó que debe haber una estrategia integral para atender a los jóvenes y así la inseguridad.

“El trabajo de seguridad también tiene que ver con una estrategia integral, de atención de las causas; acceso a los derechos para los jóvenes, pues es la principal forma de atender la inseguridad y al mismo tiempo la cero impunidad”, comentó al ser cuestionada sobre su estrategia de seguridad de llegar a la Presidencia.

Al ser cuestionada de sobre otros aspirantes que han sido amenazados, Sheinbaum dijo que el Gobierno de México debe intervenir para apoyar al Instituto Nacional Electoral (INE), para que tengan las condiciones para que se desarrollen las elecciones.

Recibe “limpia” y ofrendas

Mientras tanto, en el mitin en la Plaza Cívica Morelos dónde fue recibida con una limpia con copal y ofrendas de fruta y pan, Sheinbaum aseguró que la oposición no entiende que México ya cambió, ante las críticas de que en encuestas aparece con 35 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México.

“Y la encuesta que sale hoy, 35 puntos arriba del segundo lugar, y los de enfrente que por cierto cada día se cambian de nombre; el frente amplio, el frente que es de corazones y no sé qué tantas cosas, son el PRI y el PAN de siempre, y lo que le queda ahí al PRD. Son el Prian, aquellos no pueden entender, dicen, pero cómo es posible que Morena, el PT, verde estén tan arriba en las encuestas; no pueden entender que el País ya cambió”, expuso.

Siempre he pensado que estudiar no es solamente un asunto de aprender para el desarrollo personal, sino que también es poner esos conocimientos al servicio de los que menos tienen, de la nación. Por eso, cuando estudiaba Física, con varios compañeras y compañeros decidimos poner… pic.twitter.com/DhJMYIc7eR— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 1, 2023

Fuente: X @Claudiashein