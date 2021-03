Claudia Sheinbaum es nominada a mejor alcaldesa del mundo por manejo de pandemia por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum fue incluida en la lista de candidatos a mejor alcaldesa del mundo 2021 por la City Mayors Foundation para la región de Norteamérica, en donde será la única representante de México y competirá contra alcaldes de Long Beach, California; Richmond, Virginia; Milwaukee, Wisconsin, y Washington D.C.

Fue a través del sitio web de proyecto "Mejor Alcalde del Mundo" en donde la noticia se dio a conocer, a la par de que se dieron las instrucciones de cómo votar por la alcaldesa si así se desea. Entre los requisitos está el enviar un correo electrónico a mexico.city@worldmayor.com indicando las razones por las cuales debería de ganar.



La lista de 32 alcaldes y alcadesas de 21 países se reveló el pasado febrero luego de que se realizara una convocatoria internacional para proponer a los futuros candidatos al premio, quienes tenían que reflejar un comportamiento ejemplar y mostrar conciencia contra el coronavirus.

Cuando se le preguntó su opinión en cuanto a su nominación, la mandataria se mostró sorprendida puesto que no tenía conocimiento que de ello.

“Me acabo de enterar, no sabía. Yo creo que la propia nominación no es a la Jefa de gobierno, es a los habitantes de la ciudad. Hay una grandeza en nuestros ciudadanos y no hacemos más que estar a la altura de los ciudadanos de CDMX”, señaló.