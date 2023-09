Claudia Sheinbaum dice estar a favor de construir casas, no demolerlas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Xóchitl Gálvez acusara que la idea de derribar su casa surgió del equipo de Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de Morena aseguró que ella está a favor de construir, no de demoler.

Yo estoy a favor de construir casas, no de demolerlas, como lo hice en la Ciudad de México . También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como lo hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas", indicó en X.

Anoche, la senadora panista acusó que la exjefa de Gobierno envió a Víctor Hugo Romo para atacarla.

¿De verdad estás de acuerdo en que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea surgió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Así, Claudia , quieres tratar a las y los mexicanos que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder", dijo en un video.

"Síganle. Mándenla a demoler, aunque todo esté en orden y sea legal. Ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa", agregó.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las exigencias de Morena en la Ciudad de México para demoler la casa de Gálvez por supuestas irregularidades relacionadas con su construcción.

El mandatario se pronunció en contra de la idea impulsada por los morenistas, tras advertir que, en el ámbito político, los opositores deben ser tratados como adversarios, pero no como enemigos.

Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento (Frente Amplio por México). No, no, no, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada", dijo ayer el tabasqueño.