Claudia Sheinbaum asume como coordinadora de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.-En el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Claudia Sheinbaum recibió de manos del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y el líder nacional del partido, Mario Delgado, la constancia que la acredita como Coordinadora de los Comités en Defensa de la 4T para las elecciones de 2024.

El Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, afirmó que su partido está listo para enfrentar al "dinosaurio" en 2024, en alusión al Frente Amplio por México.

Al encabezar la tercera sesión del Consejo Nacional del partido guinda, sostuvo que no temen enfrentar a la candidata del mencionado frente, a quien calificó como "un personaje fake".

El pueblo sabe que la Presidencia de la República no es ya más ni para principiantes, ni para aprendices; en junio estaremos frente a frente con ese dinosaurio, no nos arredra el desafío que hoy nos presenta el conservadurismo, vamos a derrotarlo en unidad, vamos contra esa élite conservadora, desconectada de las necesidades y aspiraciones del ciudadano común, vamos contra esa élite que pretende representar y gobernar a un pueblo que no conoce ni entiende", declaró.