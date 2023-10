Claudia Sheinbaum anuncia donación de un mes de salario para víctimas del huracán 'Otis'

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata presidencial virtual, Claudia Sheinbaum, anunció que senadores y diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde donarán un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán "Otis". Así expresó en un video difundido en las redes sociales:

Quiero informarles que he mantenido conversaciones con los coordinadores parlamentarios de Morena, el PT y el Partido Verde, con el objetivo de que los senadores y diputados de nuestro movimiento hagan una contribución equivalente a un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas.

Además, resaltó la tradicional solidaridad de los mexicanos y afirmó que, trabajando juntos, "lograremos salir adelante tanto en Acapulco como en las áreas circundantes".

En ese contexto, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la oposición para que centren sus esfuerzos en ayudar a la población, destacando que esta es la prioridad, y desestimó sus críticas sobre la falta de acción del gobierno.

A aquellos que alegan que el Gobierno no está tomando medidas y buscan capitalizar políticamente esta tragedia, les digo que están muy equivocados. No solo no les está funcionando, sino que tampoco les funcionará.