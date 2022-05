Claudia Sheinbaum anuncia cancelación de deudas del Infonavit en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que cerca de 100 mil personas que tienen actualmente deuda con el Infonavit en la CDMX serán beneficiadas con la cancelación de sus deudas que contrajeron antes del 2016, y se condonará alrededor del 25%.

Agregó que los ciudadanos tendrán la opción de cambiar su deuda de salarios mínimos a pesos, lo que evitará que esta siga creciendo.

Se estableció que esas deudas ya no siguieran aumentando cada año sino que se congelarán, que ya no tuvieran el incremento que está asociado al incremento del salario mínimo y eso es de mucha ayuda, pero no solo eso, que se condone una parte de la deuda, eso es a partir de la inscripción a las páginas del Infonavit porque para 100 mil familias que aún tienen deuda con el Infonavit es más o menos una condonación del 25 porciento de su deuda y la congelación de las mensualidades que tienen que dar" aseguró en la Unidad Habitacional Sur 20 en la colonia Agrícola Oriental de la Alcaldía Iztacalco.