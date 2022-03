Claudia Sheinbaum acusa al INE de tener un "marcaje personal" en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jefa de gobierno de la Ciudad de México acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de tener un "marcaje personal" en su contra, aseguró que existen muchos servidores públicos que realizan acciones similares a las suyas.

Sheinbaum asegura que realizarán una impugnación ya que consideran que en este caso en particular el INE está siendo totalmente parcial.

"Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque consideramos –y además, vamos a impugnar– porque consideramos que en este caso, bueno, como en los otros también que impugnamos, pero en este caso en particular, sí nos parece que es una actuación totalmente parcial del Instituto Nacional Electoral", mencionó.

Dijo que el INE se convirtió en un "censor" de la democracia, y no parciales, pues no con cumplen con los preceptos que están establecidos en la Constitución.

No sé si fue ayer o antier, el Presidente del Instituto Nacional Electoral inclusive grabó un mensaje en donde me menciona. Entonces, la pregunta es ¿por qué no ve también en otros lugares? Y, nosotros estamos convencidos que no estamos violando ninguna Ley, que estamos actuando en el marco de Derecho; que el ejercicio del 10 de abril es muy importante, y vamos a seguir informando a la ciudadanía de los que tiene que ver con el trabajo del Gobierno de la Ciudad, cumpliendo con las cuestiones que se establecen… la veda electoral".