Claudia Sheinbaum: Siempre vamos a llamar a la unidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum insistió en que la unidad del movimiento morenista es indispensable para que continúe la Cuarta Transformación en el País.

En una asamblea informativa en Izúcar de Matamoros, Puebla, la ex Mandataria capitalina cuestionó la designación del ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como encargado de las propuestas en materia de seguridad pública del Frente Amplio por México.

A unos meses de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla cinco años al frente del Gobierno federal, Sheinbaum dijo que México vive un momento extraordinario.

Estamos viviendo un momento extraordinario y por eso la unidad de nuestro movimiento es indispensable. Pero no es sólo la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no se acabaría con el movimiento de transformación", advirtió.

Marcelo Ebrard asegura ir ganando encuestas

Ayer, el ex Canciller Marcelo Ebrard aseguró que va liderando las encuestas que no son pagadas y acusó un uso masivo de la Secretaría del Bienestar para decirle a la gente que el Presidente quiere que Sheinbaum sea la candidata presidencial, por lo que demandó a la dirigencia de Morena no simular y tomar medidas al respecto.

Como lo ha hecho en cada mitin en los últimos días, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presumió que lleva un año arriba en las encuestas rumbo al proceso electoral de 2024.

No obstante, la aspirante a coordinar la defensa de la transformación aseguró que tiene clara la unidad del movimiento del que forma parte, por lo que reiteró el llamado a mantenerla.

No es por nada, pero llevamos un año arriba en las encuestas y tenemos clara la unidad de nuestro movimiento, por eso siempre vamos a llamar a la unidad de nuestro movimiento", dijo.

La morenista volvió a lanzarse contra la designación de García Cabeza de Vaca, quien está refugiado en Houston, en el frente opositor y lo comparó con el nombramiento de Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos, como Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Ayer dijeron que el que va a estar a cargo de la seguridad, ¿saben quién es? Pues imagínense, es el ex Gobernador de Tamaulipas que hoy está prófugo en Estados Unidos, porque lo están buscando con una orden de aprehensión. ¿Se fijan lo que significa? ¿Se acuerdan de Calderón, que hizo una guerra contra el narco y esa guerra contra el narco, ahora sabemos que quien coordinó esa guerra es un narcotraficante que está preso en Estados Unidos? Pues es lo mismo ahora al traer al ex Gobernador", expuso.

La "corcholata" dijo que por eso tienen que seguir haciendo conciencia y no olvidar que lo que luchan es por derechos, por el bienestar y por la democracia.