Claudia Sheinbaum señala que la nueva visión de ciudades debe ir más allá de reducir emisiones

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó programas en materia de movilidad y cambio climático, impulsados en su gestión, durante la Cumbre de Ciudades de las Américas, en Denver, Colorado en Estados Unidos, que reúne, del 26 al 28 de abril, a 150 alcaldesas y alcaldes del continente americano, a fin de promover la cooperación regional en diversos temas.

Durante su primera intervención en la plenaria “Acelerando la inversión para la acción climática en las ciudades”, Claudia Sheinbaum destacó que, hoy México vive un momento de grandes transformaciones que se condensan en el “Humanismo Mexicano”, que pone al frente la erradicación de toda forma de discriminación y corrupción, además de que promueve inversión en el marco del desarrollo con bienestar, soberanía, democracia, libertad y mejora del medio ambiente.

CDMX creció con graves problemas de desigualdad: Sheinbaum

Asimismo, señaló que la Ciudad de México, “Mi ciudad, con sus 9.2 millones de habitantes, es corazón de una metrópoli de 22 millones”, y como muchas otras del continente, creció con graves problemas de desigualdad económica, social y territorial; además, con modelos de desarrollo sustentados en la sobreexplotación de los recursos naturales.

Frente a estos históricos retos, se suma la necesidad de contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero y la adaptación a sequías y otras consecuencias del cambio climático”, refirió.

En este marco, dijo que estos desafíos se enfrentan con el optimismo de que otra realidad y otro mundo es posible, “siempre y cuando no olvidemos que los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano –ojo, dije desarrollo y no crecimiento económico– la justicia social y ambiental siempre van de la mano”, explicó.

Busca reducir corrupción y privilegios para alcanzar a destinar recursos

Agregó que se tiene una visión de que reduciendo la corrupción y los privilegios alcanza para destinar recursos; pero, también hay una visión global, en el sentido de que es la cooperación para el desarrollo, lo que va a permitir una sociedad y unas economías libres de carbón, pero que siempre promuevan el bienestar. La cooperación de los países con más recursos económicos para el desarrollo con bienestar.

No es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo y el racismo o el tener más dinero, lo que nos convierte en mejores personas, mejores ciudades o mejores naciones. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia y a la degradación ambiental, a un mundo sin esperanza y sin porvenir”.

Destacó que, “la paz y el desarrollo libre de carbón, se construye con desarrollo científico y técnico, pero sin olvidar, sin olvidar nunca, la ampliación y la garantía de los derechos sociales y humanos”.

Como científica y como política, afirmó, “creo en la responsabilidad con los pueblos que nos han elegido para construir bienestar para los que menos tienen, un mundo mejor, es posible”, dijo Claudia Sheinbaum.

Apuesta Sheinbaum en CDMX por electromovilidad

Claudia Sheinbaum detalló que en la Ciudad de México se tiene un programa muy agresivo de electromovilidad en el transporte público con los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo; Trolebuses, “una obra con 11 estaciones de infraestructura única en el mundo”; Metrobús, “con una línea totalmente eléctrica, la única línea BRT eléctrica en todo el mundo”; así como 250 kilómetros de ciclovías.

Además de 16 parques nuevos con cerca de 200 hectáreas en zonas donde antes no había espacios públicos; saneamiento de cuerpos de agua y construcción de humedales; y 35 millones de árboles y plantas sembradas con lo cual han regresado a la ciudad 60 especies de aves migratorias.

¿Qué es el Programa Basura Cero, propuesto por Sheinbaum?

Con el Programa Basura Cero, se construye la planta de reciclado de mil toneladas al día y estamos por terminar la segunda de la misma magnitud; así como, la Planta de Hidro carbonización, que convierte los residuos sólidos orgánicos en pellets de carbón vegetal, esta es una solución única en la Ciudad de México y que puede ser global.

Aunado a una planta solar de 18 mega watts en los techos de la Central de Abasto, el mercado más grande de América Latina; y 50 mil viviendas con captación de agua de lluvia y trabajamos en manejo sustentable del agua y nuestro Programa de Calidad del Aire.

Estas y otras acciones han permitido que la ciudad cumpla con su meta del Programa Ambiental y de Acción Climática que nos propusimos, que ha conseguido la reducción de 1.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año”, dijo la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, durante su participación, en el panel “Alineando la Inversión en Infraestructura y las Agendas de Desarrollo Sostenible, a través de Calles Completas”, Sheinbaum señaló que, desde su concepción, los medios de transporte público, que hacen que el 70 por ciento de los habitantes de la ciudad se muevan, no solamente tiene que ser concebido como un sistema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de reducción de contaminantes ambientales, sino como proyectos de justicia social.

Añadió que si el transporte, las calles, si la forma en que nos movemos en las ciudades no son proyectos de justicia social, entonces se reducen exclusivamente al objetivo de reducir emisiones.

Y como hablamos de desarrollo sustentable, nunca se nos deben olvidar los tres pilares: por supuesto, el desarrollo económico –que no el crecimiento, que es otra cosa–; por supuesto, la disminución de desigualdades y la erradicación de la pobreza; y, siempre las mejores ambientales” refirió.

Con estas tres visiones es que hemos desarrollado el proyecto de transporte público en la Ciudad”, afirmó Claudia Sheinbaum.

En este contexto, detalló cómo con el sistema de Cablebus, Metrobús, Troblebuses, en particular el Trolebús elevado, así como la modernización integral del Metro que, son parte del programa de movilidad integrada de la ciudad, representa el ordenamiento del transporte público, la disminución de emisiones de efectos contaminantes, disminución de tiempos de traslados, incremento en la calidad de vida de los usuarios, accesibilidad, reducción de desigualdades y justicia social para a aquellos que históricamente no se les había visto.

Señaló que parte de los graves problemas de las ciudades del continente americano, es que crecieron no solamente con una desigualdad económica, sino social y territorial; y la única manera de disminuir las desigualdades es invirtiendo donde históricamente no se ha invertido, señaló Sheinbaum.

No solo busca reducir emisiones, también un desarrollo sustentable

Finalmente, sostuvo que, la nueva visión de las ciudades, no puede ser exclusivamente una visión que tenga que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o con disminuir contaminantes locales; tiene que ver, necesariamente, con el desarrollo sustentable.

Es posible hacerlo y es posible así, generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes de las ciudades de nuestro continente”, puntualizó.

Al iniciar el día, previo a su arribo a la Cumbre de las Ciudades de las Américas, al ritmo de “México Lindo y Querido”, familias de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos sorprendieron con mariachis a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con quienes más tarde sostendrá un encuentro.

Asimismo, por la mañana, la jefa de Gobierno sostuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo donde abordaron los proyectos de cooperación vigentes.