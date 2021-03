Clan del ex candidato presidencial priísta Roberto Madrazo está detrás de Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola y Brozo: Álvaro Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.-El portal Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, Brozo, tiene detrás a políticos y empresarios que han sido enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador, revela una investigación del periodista Álvaro Delgado para Sin Embargo.

Nombres como Federico Madrazo Rojas (actual diputado del Partido Verde), hijo de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI; Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo Pintado; Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán; Marco Antonio Estrada, secretario privado en el gobierno de Silvano Aureoles; Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde y subsecretario de Segob con Enrique Peña Nieto; Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, son algunos de los nombres involucrados en dicha página de Internet.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De acuerdo a Delgado, Latinus ha obtenido millonarios contratos con el Gobierno de Michoacán, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala no haber tenido declaraciones fiscales por parte de los involucrados.

La red empresarial que está detrás de Latinus, una plataforma que acogió a personalidades que dejaron Televisa, obtiene recursos públicos en México. Pero no ha hecho declaraciones fiscales, de acuerdo con autoridades hacendarias, y esto atrajo su atención https://t.co/h7V2G05jyF pic.twitter.com/BUp7zL5xZi — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) March 29, 2021

BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. fue la empresa que contrató a Loret de Mola, Brozo y Galilea Montijo, esa empresa fue fundada por Christian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega en el 2017, detallan.

Escobar y Vega ha negado tener relación con Latinus e indica que sus acciones las vendió en el 2019 a González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Asegura que uno de los operadores es Miguel Alonso Olamendi. Delgado indica que tiempo después las acciones fueron adquiridas por Marco Antonio Estrada Castilleja, actual secretario privado del Aureoles.

"Latinus tiene tal flujo de recursos económicos que ya prepara el lanzamiento de un canal de televisión de paga para potenciar sus contenidos, con Loret de Mola y “Brozo” como sus principales estrellas", dice el Sin Embargo.

Las autoridades de la SHCP afirman que Latinus no ha hecho ninguna declaración del fondeo de capital que maneja, ni siquiera provisional, al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Inicialmente, las autoridades de la SHCP presumieron que no hacían declaraciones porque el fondeo era de empresas registradas en Estados Unidos, pero no se ha identificado que así sea, hasta ahora, porque las investigaciones continúan.

¿Quién está detrás de Latinus? Lean hoy a @alvaro_delgado. Es una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) la que está detrás.



https://t.co/KbVnCQuyXi — AlejandroPáezVarela (@paezvarela) March 29, 2021

En Latinus Loret de Mola difundió, el 20 de agosto de 2020, videos en los que Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibió dinero en efectivo de David León, exdirector general de Protección Civil del Gobierno federal y quien había sido nombrado responsable de distribución de medicamentos.

León Romero fue quien videograbó a Pío López Obrador recibiendo dinero cuando era consejero del exgobernador Manuel Velasco Coello, actual coordinador de los senadores del PVEM, aliados a Morena con la oposición radical de personajes como Madrazo Rojas.

Loret de Mola ha dicho en varias ocaciones que Latinus, donde labora, no tiene relaciones políticas y empresariales.

Ojo: El clan del excandidato presidencial priísta Roberto Madrazo está detrás de @latinus_us, mi reportaje en @SinEmbargoMX sobre la red de políticos, funcionarios y empresarios, entre ellos su hijo, @PicoMadrazo, y su yerno, Alexis Nickin Gaxiola, que participan en ese medio https://t.co/TYbZOPLKRm — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 29, 2021

Pagos en Latinus

Galilea Montijo literalmente nada en dinero, y es que revelaron la cuantiosa cantidad que gana por participar en Latinus, con Carlos Loret de Mola.

Según el periodista Julio Roa, la conductora gana al mes unos 250 mil pesos, lo que suman un total de 3 millones al año.

De acuerdo al contrato, Gali debe de cumplir con todas las encomiendas por las que fue contratada así como todas las colaboraciones.

Por otro lado, el ex futbolista Luis García gana alrededor de 150 mil pesos mensuales, lo que equivale a un año a 1 millón 800 mil de pesos.

Igual que Galilea, si no cumple lo podrían multar con 100 mil dólares.

Recientemente Roa dio a conocer que el dueño de Latinus pertenece a Miguel Alonso Olamendi, quien en el pasado fue colaborador del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo.

Latinus es una plataforma digital que se lanzó en los primeros meses del año pasado y desde su fundación se han visto muchos reportajes en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.