Detienen a hombre mientras colocaba trampa en cajero Automático de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre fue detenido en la delegación Gustavo A. Madero por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras intentaba poner trampas en un cajero automático.

Un informe de la SSC detalló que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), fueron llamados para acudir al interior de un centro comercial, localizado en la avenida Eduardo Molina y avenida Oriente 157 de la colonia El Coyol.

El hombre con actitud presuntamente inusual fue visto por los elementos de seguridad, mientras parecía manipular el dispositivo en la zona donde sale el efectivo.

Al revisar la situación, a través de las cámaras de seguridad del sitio, se dieron cuenta que el posible implicado colocó un papel en la ranura emisora del dinero, por lo que fue detenido en el lugar por los oficiales de la SSC.

Piden revisar los cajeros antes de usarlos

Por lo anterior, al posible responsable de 33 años de edad se le comunicaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica", indicó.

Para la seguridad de los cuentahabientes, la SSC recomienda a la ciudadanía que, antes de realizar alguna operación, en caso de observar algún objeto inusual en las máquinas expendedoras de dinero, eviten su uso y pidan apoyo al oficial más cercano o a los encargados de los establecimientos, así como a presentar su denuncia ante las autoridades ministeriales.

Recomendaciones para utilizar un cajero automático

La dependencia emitió algunas recomendaciones para los usuarios de cajeros automáticos:

- Utilizar una sola tarjeta al realizar la operación

- No aceptar la ayuda de ningún extraño

- No compartir tus claves o nips

- No utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías

- Acudir acompañado para retirar dinero.

- Verificar sus datos antes de usar el cajero, ya que en ocasiones hay personas que observan los movimientos que realizan para fines ilícitos

- No introducir el plástico si la máquina marca fuera de servicio

- Hacer los movimientos en horarios concurridos

- Guardar o destruir los comprobantes debido a que contienen información bancaria

- En caso de detectar billetes o tarjetas en la máquina reportarlo inmediatamente.