Ciro es Fake: Gómez Leyva responde a ataques y señala que "son bots"

CIUDAD DE MÉXICO.- Este último par de días el periodista Ciro Gómez Leyva ha sido atacado por medio de Twitte; en respuesta acusó a sus detractores de utilizar bots para atacarl e incluso utilizó el #CiroEsFake con el que era ofendido.

Durante su programa, el conductor reveló que fue criticado por cuestionar el supuesto desabasto de medicamento para el cáncer en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México.

Gómez Leyva volvió a tomar el tema luego de que padres de niños con cáncer bloquearan los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como forma de protesta ante la escasez de fármacos para la atención de los pacientes.

Los señalamientos en su contra se dieron porque Ciro arremetió contra el Gobierno Federal de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello, Gómez Leyva declaró que las "inofensivas embestidas artificiales" en su contra provienen de 600 bots.

El periodista añadió que junto con él, Israel Rivas, padre de una niña con cáncer, y Porfiro Muñoz Ledo, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fueron víctimas "bullying".

Salud responde a Ciro

La controversia por los supuestos desabastos de medicamentos también se presentó el pasado agosto, Ciro Gómez Leyva dio de qué hablar.

Ahora, la Secretaría de Salud (SSA), dirigida por Jorge Alcocer, desmintió lo difundido por Ciro sobre el supuesto fallecimiento de una niña por falta de medicamentos.

“Fue el pasado 5 de julio cuando falleció la paciente Mariana en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y que el deceso se produjo a causa de una hipertensión intracraneal, enfermedad cerebrovascular no especificada, y no con alguna circunstancia particular relacionada con la falta de insumos, fármacos o de tratamiento apropiado”.