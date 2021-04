Ciro Murayama es el que me quiere arrestar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), es el que lo quiere arrestar.

Mostrando un deplegado donde aparecían varios detractores, el mandatario comentó que es él el que lo quiere arrestar y es de los que avalaron el fraude en el año 2006.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Este es el desplegado. A ver. Bueno, no lo voy a leer, pero a los abajofirmantes, aquí están, miren, desde entonces, a leguas. ¿A dónde está Ciro Murayama? Ah, acá está, es consejero actual, es el que me quiere arrestar. Ellos avalaron el fraude del 2006 y… ¿A dónde está Krauze?, aquí. Ah, no, también, papá Enrique Krauze, el hijo", señaló.

Cabe mencionar qu el INE dijo que podría arrestar al presidente si en las conferencias mañaneras habla sobre obras del gobierno.

El mandatario agregó que al exhibirlos no se vayan a sentir ofendidos, y es que indicó que antes ellos nada más tenían el micrófono.

Ciro Murayama es el consejero actual, el que me quiere arrestar: AMLO pic.twitter.com/3Fm0fDF2aN — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 26, 2021

"No se vayan a sentir ofendidos, nada más que parte de los cambios es que ahora podemos llevar a cabo este debate, antes no se podía, nada más ellos tenían el micrófono, la palabra y ahora en los medios convencionales predominan, siguen teniendo los espacios, los tiempos", expresó.

Añadió:

"Y les decía yo que en el último manifiesto ya son dos mil 200, porque en todo el periodo neoliberal esos dos agrupamientos de intelectuales, el manejado por Krauze y el manejado por Héctor Aguilar Camín, lo acapararon todo".

AMLO afirmó que lo que ahora se busca es que el INE sea un árbitro imparcial, y que no tengan partido.

"Queremos que las autoridades electorales sean imparciales, que no estén del lado del partido conservador, como sucede hasta ahora desgraciadamente".

"No me pueden acusar de que estoy violando la ley, porque estoy hablando del partido conservador, que no tiene registro ¿o Salinas es el partido conservador?, no ¿verdad?, es de otro partido; ¿Diego Fernández de Cevallos es el partido conservador?, no, es de otro partido; ¿Liébano Sáenz es del partido conservador?, ¿Claudio X. González es del partido conservador?, no".

"Entonces se tiene que evitar el fraude electoral y el manejo del fraude también en medios de información, bueno, el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto, porque ellos son los que avalan el fraude", finalizó.