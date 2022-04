Ciro Murayama: "Caló a Morena entrevista con Brozo"

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras anunciar que este viernes por la noche se transmitirá una entrevista que tuvo con Brozo para Latinus, el consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, señaló que la plática con el personaje interpretado por Víctor Trujillo “le caló” a Morena.

A través de redes sociales, Morena cuestionó la entrevista de Murayama con Brozo: “Sumisión y obediencia son lo que tienen ustedes al dinero y a los poderes fácticos”.

Su deber, consejero, Ciro Murayama, es garantizar imparcialidad en la democracia. Si no puede renuncie y ya afíliese a un partido político, al PRI, al PAN, PRD o MC, el que más le guste”, agregó el partido del presidente López Obrador.

No nos 'cala', a diferencia de ustedes, la libertad de expresión: Morena

Tras la crítica del partido guinda a la entrevista que se transmite este viernes a las 20:00 horas, el consejero del INE escribió a Brozo: “A alguien del poder ya le caló que platiquemos”.

“No le digan a nadie. Pero tuve una entrevista con alguien que resulta muy incómodo a quien busca sumisión y obediencia”, indicó Ciro Murayama al invitar a ver la entrevista.

Tras la respuesta del consejero, Morena señaló: "No se equivoque, consejero, no nos 'cala', a diferencia de ustedes, la libertad de expresión. Al contrario, le sugerimos que manifieste sus posturas políticas desde un partido, transparentemente, y no desde un espacio donde su trabajo es garantizar imparcialidad".