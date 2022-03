Ciro Gómez Leyva revela cómo surgió la invitación a su programa de Epigmenio Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO.-Ciro Gómez Leyva reveló que fueron los directivos de Grupo Fórmula quienes señalaron la idea de invitar a voces afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al programa "Ciro por la Mañana".

"Conversamos con la directiva de Grupo Fórmula y de ahí surgió la idea de invitar a Epigmenio Ibarra", dijo Gómez Leyva en entrevista con Julio Hernández.

El conductor indicó que previamente habían hecho una lista con tres nombres de posibles candidatos, entre ellos el de Epigmenio.

La directiva de Fórmula se puso en contacto con Ibarra y aceptó, a mí me lo comentaron el jueves de la semana pasada, y el viernes hablamos y acordamos hacer el anuncio el lunes y comenzar sus colaboraciones mañana, como ocurrirá", detalló.

Agregó que él también estuvo involucrado en la decisión.

"Tengo 21 años en Grupo Fórmula y han sido años de relación con el grupo y en esta ocasión revisamos -como le hemos hecho en muchas ocasiones- y tomamos esa decisión, acordamos, acordamos".

Agregó:

"Fue una decisión mía con el director del grupo".

Gómez Leyva dijo que la incorporación de Epigmenio Ibarra a su espacio puede ser bueno para el programa.

"Creemos que es bueno para el programa, así se le propuso a Epigmenio y él aceptó, y bienvenido mañana (miércoles) como colaborador del programa", aseveró.

Ciro Gómez Leyva llamó a Epigmenio Ibarra “Goebbels de cuarta”

Hace unos meses Ciro llamó a Ibarra "Goebbels de cuarta", esto en referencia a al ministro de propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels.

Ante eso, en esa ocasión, el productor de televisión dijo que no toleraría que lo comparara con un "asesino".

“Ciro Gómez Leyva me ha tachado de Goebbels de cuarta. Puedo entender que este señor tenga diferencias políticas irreconciliables conmigo, que sienta por mí una profunda antipatía. Lo que no puedo entender, ni tolerar, es que me compare con uno de los mayores asesinos de la humanidad”, señaló.

Sobre este asunto, el presentador de noticias dijo que sí fue una confrontación fuerte, pero que siempre hubo respeto.

Descarta Ciro presiones del gobierno en sus programas

Ciro Gómez Leyva descartó que él sepa que haya habido presiones por parte del gobierno federal para cambiar la línea editorial en sus programas, tanto en el de radio como el de televisión, que pasa por Imagen TV.

"No, ninguna, cero. Hay un presidente de la república que casi todas las mañanas hace una refecnia a nuestro trabajo, y en muchas ocasiones las hace directamente a mí, pero una presión directa de que algún funcionario haya hecho, a mí, ninguna, y que yo sepa a mis jefes no".