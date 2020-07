Ciro Gómez Leyva llama "machista" a AMLO por no usar cubrebocas; el presidente responde

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada, Ciro Gómez Leyva, dentro de un espacio en Radio Fórmula, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas por "simbolismo machista".

Según el comunicador, el mandatario pensaría que a él no le afecta o que pretende "no demostrar debilidad".

Creo que por una suerte de machismo de ‘A mi la pandemia me hace lo que el viento a Juárez, yo no tengo que ponerme esas cosas, yo no tengo que dar demostraciones de debilidad’, creo que por un simbolismo machista el presidente López Obrador rechazó el uso del cubrebocas".

Si bien el comentario surgió el martes 21 de julio, día en el que a AMLO se le preguntó si coincidía con Arturo Herrera en que el uso de cubrebocas era clave para la reactivación económica, fue hasta este miércoles 29, cuando López Obrador ejerció réplica a lo dicho por Gómez Leyva.

"¿Qué sustento tiene? El coraje lo lleva a ofuscarse".