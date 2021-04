Cierran atracción de Xcaret donde murió Leo; papá denuncia condicionamiento para entrega del cuerpo

QUINTANA ROO.- Personal de Protección Civil de Quintana Roo informó del cierre de la atracción de Xcaret donde murió el niño Leonardo, luego de ser succionado por el sistema de filtración de un río artificial.

Luego de que Protección Civil realizara un recorrido por las inmediaciones del lugar, determinaron que personal de las instalaciones del Grupo Xcaret cometió negligencia durante las labores de mantenimiento cuando uno de los trabajadores dejó abierta una de las rejillas.

Padre de Leo denuncia condicionamiento para entregar cuerpo de su hijo

De acuerdo al portal de noticias Milenio, al ser entrevistado el padre de Leonardo, quien también participó en el accidente, mencionó que un vicefiscal del Estado le dijo que mientras no firmara el perdón, no le entregarían el cuerpo de su hijo.

Hable con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón. Dije sí lo firmo, pero antes rindo declaración, pero me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebe.“, dijo el padre de Leo.