Cierra declaración 84% de funcionarios del Gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO.-De cada 100 funcionarios del Gobierno federal, sólo 16 acataron la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer pública su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP).



Del 29 de enero al 8 de julio de este año, precisó la dependencia, se presentaron 435 mil 103 declaraciones y en sólo 70 mil 125 de ellas, que representan el 16.1 por ciento, los servidores públicos aceptaron hacer públicos sus bienes.



Respecto del apartado de conflicto de intereses, añadió la SFP al dar respuesta a una solicitud de información, en 204 mil 976 declaraciones, equivalentes al 47.1 por ciento del total, los funcionarios aceptaron que fuera público.



El 29 de enero, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que todos sus colaboradores estaban obligados a hacer públicos sus bienes patrimoniales.



El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el Gobierno. no sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el Gobierno", advirtió.