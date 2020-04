Cientos de jóvenes hacen fiesta masiva en Ecatepec pese a Covid-19 y los desalojan

ECATEPEC, Estado de México.- Aunque algunas personas hacen todo lo posible para permanecer dentro de casa y así evitar la propagación del coronavirus Covid-19, hay algunos que ignoran dicha medida. Para ejemplo los casi 200 jóvenes que fueron a una fiesta clandestina en Ecatepec.

La noche del pasado viernes, al menos 200 personas, en su mayoría adolescentes, fueron desalojados de un estacionamiento en el fraccionamiento Croc de la colonia Valle de Aragón, lugar en el que bebían y disfrutaban de música, obviamente "Susana Distancia" fue una de las ausentes, lo que los expuso a un posible contagio de Covid-19 por no respetar el distanciamiento social.

Es prudente mencionar, que desde el pasado 24 de marzo inició la Fase 2 por el coronavirus, por lo que actividades no esenciales como fiestas, reuniones y conciertos fueron prohibidos.

Según el portal ADN40, los policías que participaron en el desalojo recibieron agresiones físicas de parte de los asistentes a la fiesta, que habrían lanzado botellas y basura contra ellos. Se desconoce si hubo detenidos.

Días antes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell destacó que los jóvenes no son inmunes a la enfermedad, y los exhorto a no confiarse, esto debido a su resistencia a la medida de quedarse en casa.

Las y los jóvenes no deben confiarse, también se pueden contagiar de Covid-19 y empeorar si padecen una enfermedad crónica de la que no tenían conocimiento. Quédate en casa, no te expongas ni arriesgues a otras personas".