Cienfuegos califica de "fantasiosas, falsas y ridículas" acusaciones en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, calificó que los mensajes que el gobierno estadounidense trata de vincularlo con el narcotráfico son calumnias y contienen aseveraciones "fantasiosas, falsas y ridículas, que rayan en la "estupidez".

Durante su declaración rendida el pasado 9 de enero ante la Fiscalía General de la República (FGR), Cienfuegos explicó que en un mensaje advierte de una “burda maniobra” para que se le entregaran 10 millones de pesos.

El motivo que expresa raya en la estupidez, como el hecho de que se vaya a llevar a cabo un golpe de Estado para deponer al Presidente de la República, incluso hacer mención de un levantamiento en armas y hasta una revolución”.

Indicó que dicha aseveración es ridícula, pero “más ridículo es que los especialistas (de la DEA) hayan dado crédito a que efectivamente tales mensajes habrían sido míos, cuándo es de sobra conocida la lealtad hacia las instituciones y hacia la institución presidencial, no sólo de mi persona sino de la totalidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Consideró que la información contenida en la carpeta de investigación de la FGR, basada en supuestas evidencias de la investigación estadounidense, "es incongruente, insuficiente, imprecisa e incomprensible", por lo que dijo que aquellos que la ordenaron y presentaron como argumentos sólidos, no lo hicieron por falta de evidencia o de capacidad.

Además, aseguró que nunca ha recibido un sólo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, que nadie le ha ofrecido sobornos o dádivas y que no tiene otras remuneraciones más que las que la nación le otorga.

No tengo empresas, no soy socio inversionista de ningún negocio... jamás he tenido ninguna actividad de la que pudiera obtener alguna ganancia indebida, sostuvo.