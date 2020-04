Chihuahua registra los dos primeros fallecimientos por coronavirus

CHIHUAHUA.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua confirmó este lunes los primeros dos decesos por coronavirus (Covid-19), a la vez que informó que hasta el momento hay 20 casos positivos.



En una rueda de prensa extraordinaria, la dependencia estatal explicó que se trata de dos hombres de 45 y 47 años de edad, mismos que se encontraban internados en hospitales de Ciudad Juárez.



Previamente, el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que existen hasta el momento 20 casos confirmados, mismos que han aumentado considerablemente durante los últimos días, así como 31 sospechosos, 81 negativos y dos recuperados.



Estos últimos corresponden a un hombre de 47 años y otro de 21, tratados en Chihuahua y Ciudad Juárez, respectivamente.



Sobre los decesos, detallaron que ocurrieron el sábado y el domingo, no obstante, se realizaron las indagatorias pertinentes para confirmar que se trata de muertes provocadas por Covid-19.



Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología, precisó que por parte del Gobierno del Estado se insistirá a la población en la implementación de las medidas preventivas, como el no salir de casa, evitar sitios con aglomeraciones, no saludar de mano o de beso y al estornudar o toser, cubrirse con el ángulo interno del codo.



"Estamos atentos en buscar la forma de cómo mitigar los daños a la salud y hacer lo posible para disminuir las muertes", finalizó el funcionario.