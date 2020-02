Chihuahua no se adherirá al Insabi

CHIHUAHUA.- Chihuahua se coordinará con el Gobierno federal, pero no se adherirá al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).



El gobernador Javier Corral explicó que esa decisión la tomo antes de que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) comenzara a analizar las ofertas del Gobierno.



"En mi caso nunca me he movido de ahí: Nosotros desde el principio dijimos que el modelo de adhesión no era conveniente para Chihuahua porque no estábamos de acuerdo con volver a centralizar la operación del servicio y tampoco con transferir nuestra infraestructura que es parte muy importante del patrimonio de Chihuahua ni tampoco del personal", planteó.



En entrevista recordó que, desde un principio, el Gobierno federal le ofreció dos alternativas: "Una, como estado adherido y otra como estado no adherido. Y yo firmaré el convenio de coordinación como estado no adherido".

"En Chihuahua seguiremos operando el servicio, mantendremos el control de la infraestructura, la titularidad patronal frente a los trabajadores y haremos nuestras propias estrategias para la compra de medicamentos e insumos para el sistema estatal de salud. Y obviamente, para los siguientes días, el convenio de coordinación básico lo vamos a firmar, pero no significa que nos vamos a adherir al Insabi", sostuvo.El convenio de coordinación, señaló el ,mandatario, implicará que Chihuahua se someterá "a las mismas reglas de ejercicio del presupuesto federal"Vamos a tener derecho a los mismos recursos federales para garantizar la atencion la salud de primer y segundo nivel a la población abierta sin seguridad social", afirmó.Corral se reunió el jueves con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, para acordar los términos de la coordinación y agendar una firma del documento para la próxima semana. Por lo pronto, adelantó que los ocho gobernadores panistas seguirán los mismos pasos.