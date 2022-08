Chihuahua: Niña de cuatro años muere por la picadura de una garrapata

CHIHUAHUA.- Tras ser víctima de la picadura de una garrapata, una niña de cuatro años de edad, de origen raramuri, perdió la vida en el Hospital Infantil de Chihuahua.

La muerte de la pequeña se registró el pasado 30 de julio, no obstante, el deceso no fue notificado por nadie y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tuvo que llevar a cabo una intervención.

Según las primeras indagatorias, citadas por Milenio, la niña no había sido registrada, por lo que al momento de morir, no se pudo obtener una acta de defunción, y sin este documento, no está permitido realizar una sepultura.

Luego de que la Fiscalía de la Mujer tomó conocimiento del caso, envió a su personal a la vivienda de la infante, localizada en la calle Privada de Táscates y 80 de la colonia La Soledad.

En el domicilio la niña era velada. Agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer consideraron que fue extraño que no se les notificara del fallecimiento de la menor desde el hospital.