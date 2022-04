Chiapas: 16 vehículos fueron arrastrados por un trailer sin frenos

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, Chis.-Trailer con 30 toneladas de Calhida se quedo sin frenos al pasar por el Bulevar Belisario Domínguez, donde en su paso arrastró por lo menos 16 vehículos tanto de trasporte publico como particulares, como consecuencias tres personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja.

El accidente ocurrió en la tarde de este martes, el trailer se dirigía al estadio Hidalgo, con 30 toneladas de calhidra de marca Grijalva, quien ingreso a la avenida pero al no responderle los frenos, la unidad empezó a impactar vehículos que esperaban avanzar en el semáforo.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un tráiler embiste a cerca de 14 vehículos particulares a la altura del Hotel Lagos en #comitándedomínguez, #Chiapas pic.twitter.com/jvhcwEH1Zo — Azucena Uresti (@azucenau) April 20, 2022

Aproximadamente unos 600 metros, fue lo que arrastro a 16 vehículos, los cuales tres eran de trasporte público, dos taxis y una Urvan de pasaje que cubre la ruta Comitán de Domínguez-Carmen Xhan, en la frontera con Guatemala. El conductor se identificó como EHS, de 39 años de edad y originario de Hidalgo, quien venia de Atotonilco con destino a Frontera Comalpa a realizar la entrega de la carga a una empresa de venta de material para contracción.

Y aceptó ante agentes del Vialidad Municipal que antes de arribar a Comitán se tomó una cerveza que su esposa que la acompañaba en el tráiler bajó a comprar a un negocio ubicado sobre la Panamericana.



Pero al ingresar no se percató de la advertencia que prohíbe a los camiones de carga no pasar por la Avenida y desviarse por el Libramiento, para luego reincorporarse hacia la Panamericana en unos cinco kilómetros adelante. Los elementos de Vialidad Municipal empezaron a perseguirlo pero ya era imposible que se detuviera, porque los frenos no le respondían, dijo el chofer que quedó a disposición del Ministerio Público y que en las próximas horas definirá su situación legal.