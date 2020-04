Centros de investigación quedaron fuera del decreto presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- Los centros públicos de investigación presentaron un recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que les confirme que quedan exentos del decreto presidencial que ordena la extinción de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. En entrevista, Sergio López Ayllón, director del Centro Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la semana pasada presentaron el recurso ante la Secretaría encabezada por Arturo Herrera.

El decreto señala que están exentos los fideicomisos creados por mandato de ley y cuya extinción requiera una modificación legal. Argumentamos que los fideicomisos de los centros se crearon por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología, en concreto los artículos 23 y 50, por ello consideramos que estamos fuera del alcance del decreto".

En total Conacyt tiene 26 centros públicos de investigación, entre los que se encuentran el CIDE, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto Mora, por mencionar algunos. Todos los centros presentaron el recurso jurídico, dice López Ayllón, en conjunto con Conacyt: "Nos está dando todo el apoyo que requerimos, no fue una acción sólo nuestra. La hicimos en estrecho contacto y comunicación con Conacyt. Entiendo que la directora de Conacyt iba a apoyar la gestión de las autoridades de la Secretaría de Hacienda como parte de su tarea de cabeza sectorial y no dudo que ya lo haya hecho".

El CIDE tiene dos fideicomisos, el "1725-1-para integrar diversos fondos (patrimonial)" y el "1738-3-ciencia y tecnología". Ambos siguen en funcionamiento y son herramientas para poder financiar investigaciones que no están contempladas en el presupuesto anual.

"Si no tuviéramos el fideicomiso habría proyectos de investigación que no podríamos financiar porque tienen un carácter multianual o requerirían una normativa especial que hoy no existe. No vivimos de los fideicomisos. Es necesario insistir en que si desaparecen los fideicomisos no desaparecerán los centros públicos de investigación, simplemente nos quitan una herramienta muy importante para hacer y cumplir la función para la que fuimos hechos. Estamos confiados en que tenemos la razón legal y también la razón operativa y que cuando se discuta la nueva Ley de Ciencia y Tecnología probablemente sea el momento de analizar si esta figura sigue siendo óptima o si podríamos tener otro mecanismo de financiamiento".