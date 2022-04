Celebración fuera del Senado en el Día Mundial de la mariguana termina en estampida

Lo que comenzó como una celebración y protesta pacífica frente al Senado se convirtió en una estampida de personas que intentaron escapar de las múltiples riñas que se crearon y provocaron el pánico entre los asistentes.

La reunión convocada el 20 de Abril frente al Senado inspiraba un ambiente pacífico de convivencia entre los diversos consumidores de la planta de mariguana. Cultivadores y personas a favor de su legalización disfrutaron públicamente durante unas horas el uso no criminalizado de la planta, conocida por sus propiedades medicinales y antidepresivas.

Sin embargo, el ambiente pacífico terminó ante el surgimiento de peleas. El video publicado en redes por Ciro Gómez Leyva muestra a dos jóvenes comenzando una pelea que termina extendiéndose hasta llegar a usar objetos como botellas de vidrio, latas y pedazos de madera, creando el pánico entre los pacíficos asistentes y derivando en la estampida.

Un testigo afirma la intención de la mayoría de los asistentes, que celebran las propiedades de la planta pero también protestan para su legalización desde Febrero en las puertas del Senado:

“Yo me acerqué” menciona el activista del Movimiento Cannábico Mexicano, Pepe Rivera, “era un cuate que estaba golpeando a otra persona”. El mismo entrevistado menciona la sospecha de que la pelea se debe a los conflictos entre vendedores, práctica que aún es ilegal en México y un problema que se ha repetido durante la celebración del 420.

“La gente que no entiende que aquí no hablamos de mercado, aquí venimos por autocultivo, no se vale que llegue gente y se aproveche de la protesta, y mas cuando venimos a festejar todos tranquilos” puntualiza el entrevistado. “Somos pacifistas, entonces eso no refleja nada de lo que nosotros hacemos” aseguró.