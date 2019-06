Celebra asamblea agrupación ligada a Elba Esther Gordillo

Cd. de México .- La agrupación Redes Sociales Progresistas tuvo otra asamblea para constituirse en partido político, la cual fue dirigida por el yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González.



Al evento también asistió René Fujiwara, nieto de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.



A diferencia del primero, ya no se exalta la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se conserva el color rojo, parecido al utilizado por Morena, combinado con negro y gris.



Con la supervisión del Instituto Nacional Electoral, se registraron cerca de 4 mil personas y la asamblea dio el aval para constituirse en partido político.



Mientra se preparaba la reunión, Gordillo, quien llegó ayer a Culiacán, recibió el viernes pasado en privado al ex senador y ex diputado del PRI Enrique Jackson, originario de Sinaloa.



En la asamblea fue visto Gerardo Vargas, ex secretario de Gobierno en la Administración del ex Gobernador Mario López Valdés.



De acuerdo con fuentes consultadas, Jackson busca promover a Vargas como candidato de las Redes Sociales Progresistas a la Gubernatura de esa entidad, en el 2022.



Con un PRI disminuido, Vargas tendría escasas posibilidades y con las Redes podría enfrentarse con el ex priista Jesús Vizcarra, quien busca la candidatura por Morena.



En su mensaje en la asamblea, Fernando González, yerno de Gordillo, agradeció a los asistentes el apoyo para transformar las Redes Sociales Progresistas en Partido político.



"Vamos a ser partido y vamos a ser Gobierno", aseguró en su intervención.