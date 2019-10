Celebra AMLO suspensión de magistrado

Ciudad de México (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que “no se tolere la corrupción” en el caso del magistrado que fue suspendido por irregularidades en su situación financiera.

Yo ni sabía de la existencia de este magistrado, me voy enterando. Sí celebro que no se tolere a la corrupción, cero corrupción; estigmatizar al corrupto con el matiz que nadie puede ser juzgado a priori no es justicia y luego averiguas; no, todo el mundo tiene derecho a defenderse legalmente”, dijo.